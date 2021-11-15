Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Блаженнейший напомнил притчу об исцелении Спасителем гергесинского бесноватого (Лк.8:26-39), которая, по его словам, учит смирению и искоренению гордыни.

«Гордый человек лелеет в себе дерзость и трусость, более того, если человек угождает гордыне, а не живет по заповедям, то идет к демонам, а не Богу», - отметил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что нужно учить себя смирению, потому что гордыня - это изъян, который делает человека трусливым или дерзким. "Если видим трусливого человека, который дрожит от того, что мышь пробежала, знайте, этот человек горд. Гордыня - ложь, которая покоряет человека злым страстям и убивает, а смирение - истина, чувство, которое подчиняет человека воле Божьей», - рассказал архипастырь и призвал все время трудиться над своей душой и усмирять мысли, что восстают внутри.

"Если появились мысли, что» я умен, красив, талантлив", не надо им верить, надо сказать, что Бог силен, а я порох и пепел и силен лишь потому, что Бог дает мне силы. Дары, которые Господь дает нам, обязывают нас смиряться, а не гордиться. Надо любить Бога превыше всего», - подытожил Блаженнейший.