Таинство Крещения в случае смертельной опасности, когда поблизости нет священнослужителя, может совершить обычный человек

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

Он рассказал об условиях и порядке свершения таинства, что описано в «настольной книге священнослужителя».

"Опасно больной ребенок может быть крещен в отсутствие священника диаконом, псаломщиком и даже мирянином: мужчиной или женщиной. Мирянин, взявший на себя по нужде совершение Таинства Крещения, должен быть верующим христианином и отдавать себе отчет в важности этого Таинства. Кроме того, он должен правильно произнести тайное слово: «Крещается раб Божий (раба Божья, имя) во имя Отца (первое погружение), и сына (второе погружение), и Святого Духа» (третье погружение). Крещеный таким образом человек по выздоровлению должен быть доставлен к священнику вместе с лицом, которое совершила Крещение. Священник, предварительно убедившись путем подробного опроса в том, что Крещение совершено правильно, лишь довершает Крещение и совершает Таинство Миропомазания», - пояснил Андрей Музольф.

Преподаватель Киевских духовных школ напомнил, что в современной практике: в больнице, в реанимации, возможно крестить человека и через обливание, главное, чтобы правильно были произнесены слова крещальной формулы.

Андрей Музольф напомнил, что церковная история знает в исключительных случаях и крещение песком землей, поскольку вода в Таинстве Крещения символизирует землю, спогребение со Христом.

Преподаватель Киевских духовных школ рассказал об условиях, которых нужно придерживаться, если произошла ситуация, когда необходимо крещение человека мирянином.

«Главное и непременное условие в крещении мирянином является то, чтобы он сам был православным христианином. Также следующие два основных условия для крещения человека мирянином-угроза жизни крещаемого и невозможность в короткое время обратиться к священнику. Особенно важно, мне кажется, знать тайнозвершувальну формулу православным врачам и медсестрам, чтобы перед лицом скорой смерти крестить человека. Это занимает меньше минуты, а человек будет спасен, для него откроется дверь в Царство Небесное», - подытожил Андрей Музольф.