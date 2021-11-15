12 ноября Национальный Корпус провел акцию под зданием СБУ в Киеве с призывом бороться с коллаборантами.

Об этом сообщили на официальном сайте Национального Корпуса.

Как отмечается на сайте, Национальный Корпус устроил акцию с требованием к сотрудникам СБУ задерживать коллаборантов. На сайте сказано, что Нацкорпус в обращении, переданном генпрокурору, указал фамилии депутатов и указал доказательства их антигосударственной деятельности.

«Сегодня акции против откровенных коллаборантов, на которых почему-то не обращают внимания ни правоохранительные органы, ни всесильный СНБО, провели в Киеве, Одессе и Ивано-Франковске. Всех этих «деятелей» объединяет любовь к соседнему государству и целенаправленная антиукраинская деятельность. Несмотря на то, сколько вреда они нанесли Украине, они остаются на свободе, продолжают работать на врага, а большинство – еще представляют украинские власти!», - прокомментировал руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин в своем блоге.

Как сообщала Politeka, 12 ноября в Ивано-Франковской области состоялась акция-перфоманс против Руслана Коцабы.

Также Politeka публиковала слова Максима Жорина: Наши власти сегодня приняли закон о территориальной обороне, который не является жизнеспособным.



