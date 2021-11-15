В июле этого года Госпродпотребслужба наложила штраф на почтового оператора «Новая Почта» в размере 325 млн.грн. из-за того, что сотрудники двух отделений в Харькове и области препятствовали проведению проверок. Их проводили из-за жалоб клиентов: одному не компенсировали стоимость товара, который повредили при перевозке, а второго обсчитали в отделении. На следующий день глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила «штрафа не будет, так как он неадекватен нарушению», а ведомстве начались проверки.

Сегодня народный депутат Украины Артем Культенко заявил, что дело «Новой Почты» обрело новый логичный поворот. Под этим поворотом он имеет в виду инициацию законопроекта, который намерен урегулировать штрафы от Госпотребслужбы. Именно его сегодня представили к обсуждению Временная специальная комиссия по вопросам защиты прав инвесторов.



«Как не попасть в такую же ситуацию, как "Новая Почта" с громким штрафом в 325 млн. от Госпродпотребслужбы?

Думаю, что именно такой вопрос задал себе каждый предприниматель, как только услышал о той истории несколько месяцев назад. И это логично.

Мы себе задали вопрос "как никому в стране на попасть в подобные ситуации" и собрали сегодня в рамках деятельности ТСК по защите прав инвесторов большую встречу- обсуждение изменений в законодательство, был презентован законопроект. Ведь только изменения закона способны это решить системно. Участвовали, помимо народных депутатов, в обсуждении представители Госпродпотребслужбы, Регуляторной службы, бизнес-ассоциации, предприниматели и адвокаты.» - пишет нардеп на своей странице Facebook.

Законопроект собираются зарегистрировать уже на следующей неделе. Важным называют сохранить баланс и защитись права как потребителя, так и бизнеса. На сегодняшней встрече были обсуждения с бизнес –ассоциациями нюансы изменений, а именно как насчитывать штрафы и сделать их соразмерными как для больших компаний, так и для малого бизнеса, как урегулировать вопрос наложения штрафов и в каких случаях ведомство будет иметь право на их наложение. Такой законопроект был обещанием главы Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов - Галины Янченко, которая сегодня возглавила встречу.

«Законодательство существенно в этой отрасли не менялось уже очень давно, если не считать внесение некоторых поправок в закон. Часть норм, по которым работали, были еще до независимости Украины» - отметил Артем Культенко.





