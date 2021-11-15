Певица Светлана Лобода после сразу нескольких интервью украинским СМИ ответила тем, кто с иронией обсуждал ее внешность.

Как сообщает Hyser, помимо ее откровений, фанаты обсудили и то, что звезда позировала в кадре своей правой «рабочей стороной». «Долгие годы не давала больших интервью, потому, что это не совсем мой формат разговора с аудиторией. Считаю, что артист максимально высказывается через творчество. Но пришло время. И я решила поговорить откровенно и без купюр...» - заявила она и отправилась к журналистке Маше Ефросининой.

А после побеседовала с Андреем Данилевичем в программе "Поза очі", где тоже затронула для себя важные темы:

А затем она опубликовала фото, которым решила продемонстировать публике свою реальную "рабочую сторону". Певица позировала в кадре на фоне живописного пейзажа. При этом поклонники получили возможность насладиться не только природными красотами, но и соблазнительными формами Светланы Лободы. Артистка в мини-купальнике на тонких веревочках расположилась на песке, а в подписи к снимку с иронией отметила: "Моя рабочая сторона- правая 😉😜🤩"

Оригинальные комментарии пользователей соцсети не заставили себя ждать: