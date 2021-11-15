Представители Одесской ячейки Нацкорпуса рассказали, что 12 ноября под стенами областной прокуратуры они провели акцию против народного депутата VIII и IX созывов Николая Скорика с требованием назначить ему наказание.

Об этом они рассказали на своем официальном сайте.

Как отмечается на сайте, коллаборанты и дальше остаются на свободе и влияют на жизнь народа, не получая за это никакого наказания. «Уже почти год законопроект о коллаборантах лежит в Верховной Раде. Пока коллаборанты отдыхают в своих дворцах, ветеранов бросают за решетку», - подчеркивает Валерий Нестерук, глава Одесской городской ячейки Национального Корпуса.

В частности, представители Нацкорпуса рассказывают о Николае Скорике и, как сообщается в публикации, обратились в прокуратуру с фактами преступлений. «В отношении антиукраинской деятельности коллаборантов должно быть проведено детальное расследование, а виновные – оказаться за решеткой», - сказано в публикации.

Эту ситуацию прокомментировал также Сергей Варламов, председатель Одесской областной организации Национального Корпуса: «Сегодня в рамках всеукраинской акции мы собираем список коллаборантов. Именно потому что украинская правоохранительная система не видит этих людей». Следовательно, добавляет он, Нацкорпус вынужден обратиться к украинскому руководству и открыть ему глаза на этих людей, а также заставить принять законопроект о коллаборантах.

Как сообщала Politeka, 12 ноября в Ивано-Франковской области состоялась акция-перфоманс против Руслана Коцабы.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус и ветеранская община провели 11 ноября протест в Черкассах.