Политолог Артем Бронжуков рассказал, могут ли Разумков и Аваков потенциально объединить свои силы на политическом фронте.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Потенциально Аваков и Разумков могут объединиться, но давайте не забывать о том, что у нас есть еще два бывших премьер-министра, которые так же питают надежды вернуться в большую политику. Это Яценюк и Гройсман, и все это объединение может быть. Есть еще мэр Киева, который находится в оппозиции к действующей власти. Все эти политические игроки ввиду ситуативных политических союзов могут проявлять себя сегодня в украинской политике», - подчеркнул он.

Бронжуков сказал, что на данный момент что-то конкретно нельзя сказать, так как процесс переговорный длится и все эти субъекты украинской политики достаточно амбициозны. И сложнее всего им будет договориться, считает он, кто в этом оркестре будет играть первую скрипку, а кто вторую. Судя по данным социологических исследований, подтвердил он, из перечисленных политиков самым рейтинговым является как раз Дмитрий Разумков.

«Арсен Аваков – это, наверное, один из мудрых мастодонтов украинской политики и он больше аппаратный игрок, чем электоральный политик. У него нет большой фан-базы и высокого уровня поддержки среди населения. Но у него есть другое, у него есть большой багаж политических связей, которые при определенных обстоятельствах может сыграть ему на руку. Но я бы не сказал, что у Авакова на данный момент есть президентские амбиции. А первоочередная цель для него должна быть попадание в следующий парламент как лидера политической силы», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Саакян рассмотрел нынешнее политическое противостояние между Зеленским и Порошенко.

Также Politeka писала о том, что Яли заявил, что рейтинги Разумкова растут.