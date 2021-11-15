Деньги, которые нужны были на закупку угля и газа, летом были закатаны в асфальт

Политолог Руслан Бортник рассказал о крайне критической ситуации в украинском энергетическом секторе, из-за которой украинцам могут грозить веерные отключения зимой, а также назвал причины такого кризиса.

Об этом он рассказал в своем блоге «Итоги недели».

«Очень сложная ситуация наблюдается в энергетике. Внутри страны много кто говорит о возможных веерных отключениях. Беларусь прекратила поставки электроэнергии в Украину, РФ отказалась от поставки энергетических углей и якобы блокирует транзит через свою территорию казахского угля», - рассказал Бортник.

Политолог рассказал, что в Украине работает только около трети блоков на тепловых электростанциях, и значительная часть из них остановлена именно из-за отсутствия запасов угля. По его словам, Украина вынуждена постоянно обращаться за аварийными подключениями к Беларуси или Словакии, для того чтобы компенсировать ту нехватку электроэнергии, которая возникает в случае поломки или остановки тех или иных тепловых или атомных блоков.

По словам политолога, ситуация очень сложная, и многие эксперты говорят о том, что фактически в январе-феврале каких-то отключений нам не удастся избежать.

«Во первых, в корне этой проблемы – большая политическая коррупция. Во-вторых, противостояние между властью и бизнес-кругами, отсутствие рынка и непрофессионализм, который привел к тому, что деньги, которые нужны были на закупку угля и газа, летом были закатаны в асфальт, и сегодня мы имеем такую критическую ситуацию», - заявил Бортник.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал о последствиях кризиса тепловой энергетики в Украине.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, на сколько могут вырасти тарифы на газ.