Здесь черкасские журналисты сообщили, что близкого соратника Януковича, совладельца 30 тысяч га охотничьих угодий с изгнанником вблизи Межигорье и тысяч га в Крыму, владельца нескольких испанских вилл... рекламирует главная парламентская газета «Голос Украины».

Напоминаю, что это «популярное в народе издание» стоит нам лишь в 2021 году более 27 миллионов гривен. Но сейчас не об этом!

Я уже упоминал об уникальной природе кадрового «социального лифта от Зеленского». Потому что это-не только друзья президента из шоу-бизнеса и их родственники, а еще и целая плеяда соратников Януковича и их детей.

Объяснение простое - деньги, которые они «заработали во времена честной приватизации и некоррупционного периода пребывания у власти» за которые сейчас для себя или своих детей могут купить любую должность за «уникальный социальный лифт Зеленского».

Но вернемся к герою Кучмы-Януковичу.

Статья, которую разместил "Голос Украины", содержит две фотографии с героем, одна из которых демонстрирует подписание договора с министром энергетики США. А подпись под рекламной статьей, побуждающая нынешнюю власть брать на должности таких суперпрофессионалов как Тулуб, подписана не только как Герой Украины и бывший министр угольной отрасли, а главное - как министр в правительстве В. Ющенко.

Одним словом, типичный "проамериканский и патриотический суперпрофессионал", который готов «без политики» помочь родным властям спасти энергетическую отрасль страны.

После прочитанного панегирика, конечно размещенного без денег, хочу посоветовать главной парламентской газете разместить еще одну статью о том, как разворовали угольную отрасль Украины, а особенно как «донецкий герой Януковича» руководил Черкащине. Как «донецкие профессионалы», а Тулуб привез с собой свои кадры, чуть ли не до начальников Жэков, поставили на ежемесячную картотеку весь бизнес, яе загнали в могилу руководителей хозяйств, которые отказались платить взятки или отдавать 50 процентов собственности, как неподкупная пресса печатали журналы с 56 фотографиями вождя в одном номере и как вызванный, испуганным героем, луганский Беркут нещадно бил молодых людей, а честные судьи еще и отправили их в СИЗО…