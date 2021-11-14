Господь дает силу и свободную волю человеку, чтобы он прощал и творил добро.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».

Предстоятель напомнил слова из 36-го псалма, которые призывают никогда не совершать зла: «Уклоняйся от зла и совершай благо».

«Если человек делает зло явно, тогда по отношению к нему действуют Евангельские слова: «В какой мере будете мерить, таким отмеряют вам» (Мф. 7:2), а если - тайно, то тогда исполняются слова из Священного Писания: «Кто роет яму, тот упадет в нее» (Притч. 26: 27)», - напомнил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий привел пример из жизни о двух соседей, враждовавших друг с другом. Дошло до того, что один из соседей решил сжечь дом другому, заплатив двум пьяницам. Мужчины прежде всего решили для храбрости выпить.

«Но Бог так дал, что пьянчужки перепутали дома и сожгли дом самого заказчика. Тогда было еще одно чудо. Рядом жила монахиня, увидевшая, что горит дом соседа, и пламя уже переходит на ее крышу. Не зная, как это остановить, она взяла икону Божией Матери «Неопалимая Купина» и обошла три раза свой дом с образом и молитвой. Дом соседа наконец сгорел дотла, а на доме монахини пламя и соломинки не обожгло. Так бывает, когда «кто-то копает другому яму»- он падает в нее сам», - подчеркнул Блаженнейший.

По словам Предстоятеля УПЦ, земная жизнь - это академия, в которой всем преподается наука, однако один постоянно учится, а другой - нет. Но мы должны поощрять себя к науке.

«Мы должны заставлять себя прощать, делать добро, терпеть людей. Конечно, трудно делать добро тому, кто совершает зло тебе. Но Господь так учит нас. Если я ношу имя христианина, то Господь говорит нам: «Любите врагов своих, благословляйте проклинающих вас, творите добро ненавидящим вас и молитесь за преследующих вас, чтобы вам быть сынами Отца вашего, что на небе» (Мф. 5: 44). Это высшая степень любви. Да, мы еще не достигли такой степени, но если не можешь делать врагу добро, то хотя бы не делай ему зла. Для этого нам Бог дал силу - не для того, чтобы показывать свое геройство, а для того, чтобы бороться с собой, - для этого Господь дал нам свободную волю и силу воли, чтобы мы заставляли себя делать добро», - подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.