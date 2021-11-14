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Не один рейдерский захват не был бы успешен если бы у рейдеров не было своего судьи. Но самые успешные рейдеры - это те кто непосредственно работают на судью-рейдера, которым и является глава Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Борис Иванович Гулько.



Судебная власть в Украине остается не только последним оплотом коррупции, но и рейдерства. Судейская мафия как спрут душит Украину отбирая все у честных граждан и предпринимателей.



Смена власти в 2019 году поселила в сердца украинцев надежду на перемены и многие из них нашли в себе силы возобновить попытки найти справедливость.



Одними из таких дел по восстановлению справедливости стало Дело №757/62843/19-к по рейдерскому захвату Открытого акционерного общества “Гермес”. И нам даже известен факт, что 4 октября 2019 года имущество принадлежащее до рейдерского захвата ОАО “Гермес было арестовано.



Уголовное производство открыто по статье 190 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), за совершение преступления предусмотрена уголовная ответственность до 12 лет лишения свободы.



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Но давайте не будем забегать наперед и расскажем вам всю эту вопиюще ужасную историю по порядку.



ОАО “Гермес” - первый атаки



Открытое акционерное общество «ГЕРМЕС» возглавляемое Телятниковым Владимиром Йосиповичем было большой овощебазой с магазинами, складскими и другими помещениями на территории Киева и Киевской области.



В 2003 году «ГЕРМЕС» являлся владельцем следующих помещений: плодоовощной базы по улице Семьи Хохловых, 11/2 в г.; склады по адресу: Киевская область, Киево-Святошинский район, с. Милая, ул. Комарова, 25; прирейковый склад в г. Киеве по ул. Полярной, 12; несколько магазинов в г. Киеве №407 по улице Мельникова; №417 по улице Татарской; №419 на улице Бакинской; помещение на ул. Шамрыло, 17; База отдыха «Днепр» в Конче Озерной; общежитие на ул. Семьи Хохловых, 13.



Это огромные площади, которые стали объектом интереса преступной группы в которую входили предприниматель Срибнюк Михаил Степанович и тогда еще судья Шевченковского района Борис Иванович Гулько.



Предприятия Срибнюка в начале 2000-х годов арендовали склады у ОАО «ГЕРМЕС» в г. Киеве по ул. Семьи Хохловых, 11/2 и были вхожи в кабинет к Телятникову.



Мошенники понимали, что в открытую штурмовать и захватывать предприятие достаточно дорого, да и не всегда успешно, поэтому в 2003 году, руководимые своим человеком в суде, они имитировали ряд попыток рейдерского захвата, чем вызвали нешуточную тревогу у акционеров.



Тогда мошенники и предложили свои услуги в противодействии рейдерству.



Срибнюк и его бизнес партнер Гецко еще в 2003 году начали скупать оставшиеся в свободном обращении акции ОАО «ГЕРМЕС». Когда Телятников узнал об этом, они пояснили ему, что делают тому одолжение так как скупая акции оказывают свою посильную помощь в противодействии рейдерству.



Телятников им поверил и познакомил их с другими акционерами, представив крупными специалистами по борьбе с рейдерством.



Войдя в доверие Срибнюк и Гецко обрабатывали акционеров общества, в тоже время через подставных подконтрольных им лиц и используя свои связи накаляли ситуацию, скупали акции, запугивали акционеров судебными исками и арестом имущества через правоохранительные органы.



Доведя акционеров до определенного уровня истерии Срибнюк предложили акционерам ОАО «ГЕРМЕС» создать новое предприятие, в уставный фонд которого внести акции ОАО «ГЕРМЕС» якобы для сохранения их от рейдерства.



Акционеры, а это около 19 человек, владевших блокирующим пакетом акций ОАО «ГЕРМЕС», идя на поводу у Срибнюка М.С. и Гецкий В.И., искренне веря, что спасают предприятие от рейдерства, создали ООО «Торговый дом «ТКГ», в уставный фонд которого внесли свои акции ОАО «ГЕРМЕС». Отец был избран директором общества.



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Как только ООО «Торговый дом «ТКГ» был создан, Срибнюк и Гецко, при полном содействии и покровительстве Гулько, активизировали рейдерские атаки на ОАО «ГЕРМЕС», настаивая на временной передачи им блокирующего пакета акций, заявляя, что это единственный способ спасти предприятие.



Акционеры пошли на поводу мошенников и согласились на временную передачу акций ОАО "Гермес" на подконтрольное Срибнюку предприятие ООО "Агентство фондовых исследований". Срибнюк даже написал собственноручную расписку от 24 ноября 2003 о том, что он вернет акции в течение полугода до мая 2004 года.



Вот только дальше ситуация начала развиваться совсем не по сценарию



В начале 2004 года, сразу после передачи акций на ООО «Агентство фондовых исследований» это предприятие начало процедуру ликвидации. А когда акционеры ОАО «ГЕРМЕС» хотели вернуть себе акции, оказалось, что Срибнюк и Гецко, не без помощи судьи Гулько, уже полностью захватили контроль над предприятием.



За несколько лет Срибнюк, Гецко и Гулько заметая следы преступления провели ряд классических для рейдерства махинаций.



Сначала они переименовали ОАО "ГЕРМЕС" в ООО "Гермес-логистик", а затем провели его ликвидацию, распродав имущество ОАО "Гермес" на подконтрольном Срибнюку предприятия ООО "САН ПАРК".



Потерпевшие от преступления акционеры, а это не менее 20 человек, долго пытались вернуть себе акции ОАО «ГЕРМЕС». Но безуспешно.



Знаете почему?



Потому что судье принимающим решение по их делу был глава рейдерской преступной группы - Борис Иванович Гулько!





Почему можно смело называть Гулько руководителем? Потому как половину имущества ОАО «ГЕРМЕС» забрал себе Гулько Борис Иванович, занимающий сейчас очень высокую руководящую должность в Верховном суде Украины.



Именно Борис Иванович Гулько, был покровителем во время завладения ОАО «ГЕРМЕС» и его имуществом, а после завладения получило контроль над половиной похищенного имущества.



На данный момент имущество рейдеров оформленно на Кипрские оффшорные компании "ОЛФАКТС ОПЕРЕЙШН ЛИМИТЕД" (ALLFACTS OPERATION LIMITED HE254825), "ЕС.АЙ.САЙЛО Сервисез ЛИМИТЕД" (SICYLAW SERVICES LIMITED HE66850), "АЛЕНЕР КАПИТАЛ ЛИМИТЕД" (ALENER CAPITAL LIMITED HE214533).



По данным наших источников в следственных органах, это не единственная схема рейдеров.



Борис Гулько на протяжении многих лет обеспечивает Срибнюку «решение» в судах вопросов, а также получает неправомерную выгоду (50% прибыли) от недекларируемой деятельности группы компаний «ЛАН»(новое юрлицо мошенников) и сумма которых может достигать десятков. миллионов гривен ежегодно.

В октябре 2019 года киевскими стражами порядка была практически разоблачена группа лиц во главе с гражданином Михаилом Срибнюком (владелец группы компаний «Лан»), которая в течение 2003 года и по настоящее время незаконно завладела акциями и имуществом крупного хозяйственного предприятия «Гермес», которое находилось в г. Киеве. на ул. Семьи Хохловых, 11/2 и мало разветвленную сеть складских помещений и магазинов в Киеве и области. Рыночная стоимость незаконно присвоенного имущества в настоящее время превышает двадцать миллионов долларов США.



Но…



Глава Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Борис Иванович Гулько, пользуясь своим огромным влиянием развалил дело и в очередной раз добился торжества несправедливости. Что впрочем уже и так стало нормой для Украины.



Учитывая все вышеизложенное можно предположить, что это не единственная схема в которой участвовал Борис Иванович Гулько, и если бы на правоохранителей не оказывалось бы давление таких схем можно было бы нарыть с десяток. И это только тех, где он был организатором. Ну, а если поднять вопрос скольким он рейдерам помог за годы своего судейства - то наверняка бы и года не хватило на простой учет их и обработку.



Впрочем, Гулько трогать никто не собирается.



Он спокойно продолжает свою деятельность, грабя простых украинцев сам, и помогая грабить другим.



Но не это же главное? Главное, что он удобен и лоялен Офису президента. А рейдерство? Ну с кем не бывает...



