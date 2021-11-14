YouTube-блогер рассказал о том, что он нашел интересную капсулу времени – ВАЗ-2101 "Жигули".
В сети опубликовали видеоролик, на котором запечатлена классика советского автопрома — ВАЗ-2101 "Жигули копейка", в редком цвете, которая на протяжении долгих лет стояла в гараже. Об этом пишет Hyser.
Годы идут, а на территории Украины по-прежнему довольно часто находят все новые "капсулы времени". Большое количество таких находок на своем YouTube-канале освещает блогер Roma Urraco, который на этот раз рассказал о "копейке", которую нашел в одном из гаражей Хмельницкой области.
Так, блогер рассказал, что гараже одного из населенных пунктов Хмельницкой области ему удалось найти ВАЗ-2101, который был выпущен в 1972 год. Помимо своего почтенного возраста, эта модель интересна еще и тем, что она выкрашена в редкий для "Жигулей" темно-серый цвет. Кроме того, за почти 50 лет автомобиль преодолел расстояние всего в 34 тысячи километров.
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Нынешний владелец рассказал, что эта машина была приобретена его родственником в 1972 году. тогда мужчина стал первым обладателем "Жигулей" в населенном пункте. Машиной он пользовался очень редко, поэтому большую часть времени автомобиль проводил в гараже. Внимание также привлекает и специфичный темно-серый цвет, в который ВАЗ красил "копейки2 первые несколько лет выпуска модели. Машина давно не ремонтировалась и на кузове есть мелкие дефекты.
С другой стороны, салон автомобиля находится в идеальном состоянии, а на колеса надета еще заводская резина. Под капотом машины стоит 1,2-литрвоый двигатель мощность 64 л.с.