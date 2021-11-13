Начался конкурсный отбор кандидатов на должности в Бюро экономической безопасности Украины.

Об этом рассказала член Совета общественного контроля Бюро экономической безопасности Украины Майборода Анна в разговоре с журналистами.

«Работают одновременно две конкурсные комиссии. Первая конкурсная комиссия занимается отбором кандидатов на 26 должностей для госслужащих категории «В». На этот конкурс подались около 900 кандидатов, которые в общей сложности прислали 2450 заявлений на должности. Это самый масштабный конкурс за всю историю госслужбы, когда одновременно такое количество людей подается на конкурс, несмотря на небольшое количество вакантных должностей», - рассказала Майборода.

Как отметила Майборода, параллельно с отбором госслужащих категории «В» начат конкурс на должности штатных работников со специальными званиями: отбираются аналитики и детективы в Бюро экономической безопасности. По ее словам, конкурс проходит в очень быстром темпе, поскольку, согласно Закону, Бюро экономической безопасности должно заработать 25 ноября, при условии набора 210 работников в центральный аппарат, что составляет 30% от штата.

«Большое количество документов на должности штатных работников не было допущено из-за простых ошибок в формировании пакета документов для представления на конкурс. В итоге, после рассмотрения документов, на конкурс допустили 392 человека, вместо этого не допущено было 567. Главная ошибка – неправильно сформированное заявление на должность или банальные ошибки в подаче документов», - сказала Майборода.

По словам члена СОК, 12 ноября начались тестирования штатных работников со спец. званиями, а уже сегодня стартовали собеседования с этими претендентами.

«Мы, представители общественного контроля, которые делегированные в конкурсную комиссию, работаем одновременно в двух комиссиях. Позиция представителя конкурсной комиссии от Совета общественного контроля имеет важное значение при принятии решения по каждому кандидату, поскольку она равноценна решению представителя от ведомства или центрального органа исполнительной власти. Мы как представители общественности стремимся не к протокольному отсеиванию кандидатов на должности, а хотим отобрать действительно лучших профессионалов для работы в Бюро экономической безопасности. Работа идет не легко, потому что к кандидатам должны быть заданы вопросы по всем компетенциям», - подчеркнула Майборода.

Как отметила Майборода, дело в том, что один человек имеет право отправиться на разные должности, начиная с борьбы с коррупцией и заканчивая отделом протокола или на аналитика, детектива, инспектора, а это разные направления деятельности. По ее словам, многие кандидаты подали заявления на большое количество должностей одновременно.

«Мы даже шутили – «Похоже на спам». Но, несмотря на такую ​​коллизию, комиссия должна в соответствии с регламентом пройти с претендентом весь путь тестовых вопросов и это значительно замедляет процесс собеседований в целом. Утром 13 ноября собеседование на должности государственной службы категории «В» прошел 231 кандидат», - отметила Майборода.

Телеграм-канал «Конкурсы в БЭБ – общественный контроль» опубликовал информацию, что вчера комиссия начала собеседования в 8:00 и закончила в 23:45. Как отмечено в сообщении, из приглашенных 100 кандидатов на собеседование пришли только 78.

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