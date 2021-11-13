В сети появился ролик, на котором запечатлен уникальный прототип обновленной версии "Запорожца", которая была разработана в 2000 году инженерами ЗАЗ.

YouTube-блогер показал своей аудитории весьма необычный прототип обновленной версии ЗАЗ, пишет hyser.ua.

Практически каждый именитый автопроизводитель обладает большим количеством уникальных моделей автомобилей, собранных в единственном экземпляре, которые так и не добрались до конвейера. Естественно, много таких моделей было создано и на ЗАЗе, и, пожалуй, самой интересной является машина, представляющая собой переосмысление классического "Запорожца". Об этой машине рассказал ведущий YouTube-канала "Кузница тест-драйва".

Так, речь идет о прототипе нового воплощения "горбатого Запорожца", над которым инженеры думали в 2000-м году. Тогда среди автопроизводителей было популярно "воскрешать" классические модели, и, надо сказать, с учетом того, сколько людей "болеет" "Запорожцами " даже сегодня, автомобиль произвел бы должный эффект.

Данный автомобиль существует в единственном экземпляре и представляет собой опытный образец, в связи с чем в машине отсутствуют полноценные мягкие сиденья или дверные ручки. В остальном модель довольно удачно резонирует с внешностью классического "горбатого" такими незначительными деталями дизайна как крышка бензобака и задняя оптика.

Автомобиль позиционировался как молодежный и довольно бюджетный: обновленный "Запорожец" предлагалось продавать по 6-7 тысяч долларов. Кузов у модели был выполнен из пластика, за счет чего вес автомобиля получился совсем смешным, и даже двигатель "Таврии", на основе которой, собственно, и собрана машина, позволил бы обеспечить достаточную динамику.

К сожалению, руководство предприятия не уделило должного внимания данной разработке, да и в целом завод находился на грани исчезновения в начале нулевых, так что обновленный "Запорожец" так и не попал на конвейер и остался существовать в виде только одного прототипа.