12 ноября в Ивано-Франковской области состоялся протест Ивано-Франковской ячейки Национального Корпуса против Руслана Коцабы.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацкорпуса.

В публикации рассказывается, что сегодня представители Ивано-Франковской ячейки Национального Корпуса и ОО «Несокрушимая Нация» устроили протестную акцию под Коломыйским горрайонным судом против Руслана Коцабы. «Коллаборанты должны сидеть за решеткой!», - подчеркнуто на сайте.

Представители Нацкорпуса акцентируют внимание на том, что Коцаба – сепаратист и подозревается в государственной измене. Сама же акция, добавляют они, имела такие лозунги: «Коцаба – предатель Украины!», «Коцабу за решетку!». «До сих пор не понятно, почему нынешняя власть медлит с делом Коцабы», - отмечается в публикации. Вместо этого, говорят представители Нацкорпуса, судебные заседания постоянно переносят, а Коцаба продолжает свою антиукраинскую деятельность.

Также на сайте отмечается, что это была не просто протестная акция, а перформанс, который должен привлечь внимание власти к этому делу. В то же время, представители Нацкорпуса утверждают, что продолжат следить за тем, как продвигается это уголовное производство.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус рассказал, чем закончился суд по апелляции ОПЗЖ против Кухарчука.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус анонсировал акцию против коллаборантов.