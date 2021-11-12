Руководитель центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин в эфире телеканала «Прямой» рассказал, какие опасности ожидают Украину от РФ.

Фрагмент выступления он опубликовал у себя в Telegram.

"В сегодняшней Украине чрезвычайно трудно чувствовать себя безопасно. Я согласен с тем, что украинцы действительно в состоянии сами себя защищать и они это показали, но нельзя рассчитывать исключительно на этот ресурс и использовать исключительно его. Власть должна сегодня готовиться», - отметил Жорин.

По словам Жорина, власти заявляют, что армия готова к возможному нападению, но, по его мнению, здесь именно власть не готова.

«У нас постоянно есть угроза, что Россия перейдет к более агрессивному наступлению, есть угроза, что Россия бросит больше денег на дестабилизацию внутри страны через пятую колонну. У нас есть угроза, что РФ будет использовать другие гибридные инструменты, такие как, например, наша общая граница с Беларусью. То, что мы видим на границе Беларуси и Польши – это тоже касается украинцев», - подчеркнул Жорин.

По мнению Жорина, Украина должна готовиться к тому, что мигранты могут начать попадать в Украину.

"Наша власть сегодня приняла закон О территориальной обороне, который не является жизнеспособным вообще», - подчеркнул Жорин.

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