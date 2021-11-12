Политический аналитик Мирослава Майнина рассказала, чем опасен закон об олигархах для независимых медиа.

Об этом она рассказала в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«У нас есть некоторые журналистские стандарты и правила игры. И я не могу сказать, что канал Порошенко существенно изменит свою риторику. Проблема, которая сейчас достаточно ощутима для Офиса президента, и будет ощутима, если Зеленский будет баллотироваться на второй срок. Это фактически отсутствие медийной площадки, на которой они могут продвигать свою риторику. То есть топовые каналы принадлежат определенным олигархам, с которыми Зеленский декларирует, что борется», - рассказала она.

Майнина сказала, что были попытки создать свой телеканал «Дом», который пытались презентовать как телеканал, вещающий для временно оккупированных территорий. Но мы видим билборды этого канала и в Киеве, сообщила она, то есть возникает вопрос, выполняет ли свою функцию этот телеканал. Поэтому стратегически важно для Офиса президента иметь какую-то свою информационную площадку, считает она, потому что именно давление на СМИ является одним из рисков введения закона об олигархах.

«Даже контроль за тем,кто может купить СМИ, будет за Офисом президента. Безупречная репутация, несмотря на то, что в законе четко прописаны эти критерии, это довольно субъективное понятие. Есть достаточно много субъективных критериев, уполномоченных определять Офис президента. Поэтому решать, кто может купить телеканал, будет Офис президента, и риски попадания СМИ под определенный контроль есть. Но пока у нас есть еще полгода до вступления в действие этого закона и возникает вопрос в том, какую риторику будут внедрять СМИ по команде Зеленского в целом», - резюмировала она.

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