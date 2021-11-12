Политтехнолог Сергей Гайдай сравнил государство Украина с халабудой, которую несколько поколений пытались достраивать.

Об этом он рассказал в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

Но, по его мнению, старые постройки необходимо снести, чтобы построить новые, эффективные.

«Снести здание и построить новое, отличается от того, что вы там делаете косметический ремонт. Косметический ремонт не имеет никакого отношения ни к архитектуре, ни к новому зданию. Переодеть полицию в новую форму не означает получить новую полицию. А сменить все вертикаль, что очень трудно, - это проблемно. Да, по-другому, но есть путь, например, не создавать всеукраинскую полицию, а отдать эту функцию местному самоуправлению, о чем они давно мечтают. Оставить только центральные полицейские органы», - говорит он.

Архитектура украинского государства – это как вагончик, который при Советском Союзе поставил дед и обложил кирпичом.

«А потом отец пристроил туда пристройку из пластика. А внук сказал: пусть будет второй этаж! Поставил колонны. Эта постройка – халабуда. У нас такое государство», - рассуждает Гайдай.

Он привел в пример КГБ, который достался независимой Украине от СССР.

«Нам бы поступить, как поступали наши западные соседи, люстрировать, потому что КГБ – это угроза для государства. Нужно распустить, поставить всех этих людей на учет, потому что они все были когда-то завербованы и работали представителями той кагебистской школы, которая для современного общества опасна, и создать новое. Набрать новых людей, обратиться к мировой хорошей спецслужбе. Это может быть Моссад, может быть Британская служба или ЦРУ. Сказать: помогите нам создать новую систему безопасности. Так, как поступили в Сингапуре», - говорит Гайдай.

Также Рoliteka сообщала, чтоЯнина Соколова рассказала, как можно влиять на общественные настроения в ежедневных разговорах.