Эксперт по энергетике Виктор Куртев высказался по поводу призыва Зеленского не устраивать в СМИ панику из-за нехватки топлива, в частности газа и угля.

Об этом он рассказал в программе «Романенко. Беседы».

Как отмечает эксперт, он знаком с определенными людьми, работающими в энергетике, и сам имеет хорошее представление об этом процессе. Следовательно, Куртев утверждает, что ситуацию с энергетикой в Украине нельзя назвать благополучной. «Недавно в Кабмин и аппарат СНБО передали так называемые прогнозные балансы по запасам электроэнергии. И в них очень сильно занижены цифры потребления за холодные месяцы. Это очень оптимистические балансы, а реальный разрыв между производством и потреблением будет гораздо больше», – рассказывает он.

В то же время заявление Зеленского, объясняет эксперт, базируется на аналитике его же аппарата. Также он добавляет, что перед этим состоялось заседание СНБО, перед которым Шмыгаль уверял президента, что ситуация под контролем и не стоит ожидать веерных отключений этой зимой.

Тем не менее, отмечает Куртев, среднюю температуру в прогнозируемых балансах по запасам электроэнергии завысили, зима может оказаться холоднее.

Как он объясняет, в области энергетики приходится переходить на электрообогрев, если стоимость отопительного газа быстро растет. «Здесь пик потребления в зимние месяцы этого отопительного сезона, по моей оценке, будет на тысячу мегаватт больше, чем в прошлом. Максимум прошлого года – около 24 тысяч мегаватт, а теперь может быть и 25», - говорит гость программы. Попутно он отмечает, что и в прошлом году зимой наблюдались аномальные морозы, но это было только в январе.

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