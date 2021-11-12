В период с 5 по 11 ноября терорганы Госэкоинспекции рассчитали более 58 миллионов гривен убытков за экологические нарушения.

Об этом сообщают на сайте Государственной экологической инспекции Украины.

В этот период по всей Украине проведено 749 проверок и составлено 870 протоколов об административных правонарушениях.

Госэкоинспекцией был выявлен ряд фактов незаконных вырубок деревьев, нанесших ущерб на суммы:

Более 39 миллионов гривен – вырубка зафиксирована в ГП «Репкирайагролесхоз» в Черниговской области. Материалы направлены в Черниговскую областную прокуратуру;

Свыше 4 миллиона гривен – уничтожение сироростучих, сухостойных деревьев при проведении рубок на ДП «Берегометське ЛМГ» в Черновицкой области. Материалы переданы в территориальное управление ГБР расположенного в г. Хмельницком;

Почти 1 миллион гривен за уничтожение до степени прекращения роста 470 деревьев различных пород на полосе отвода автомобильной дороги вдоль трассы возле с. Лиманы Николаевской области. Материалы направлены в отделение полиции №4 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области.

Также в Полтавской области проведен расчет убытков и предъявлена претензия на сумму 1,8 миллиона гривен Карловском городском совете за засорение земель отходами.

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