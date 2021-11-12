В период с 5 по 11 ноября терорганы Госэкоинспекции рассчитали более 58 миллионов гривен убытков за экологические нарушения.
Об этом сообщают на сайте Государственной экологической инспекции Украины.
В этот период по всей Украине проведено 749 проверок и составлено 870 протоколов об административных правонарушениях.
Госэкоинспекцией был выявлен ряд фактов незаконных вырубок деревьев, нанесших ущерб на суммы:
Более 39 миллионов гривен – вырубка зафиксирована в ГП «Репкирайагролесхоз» в Черниговской области. Материалы направлены в Черниговскую областную прокуратуру;
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Веерные отключения электроэнергии: министр Шмыгаль объявил украинцам, что их ждет зимой
Не стало знаменитой актрисы, которая долгое время страдала от болезни: семья сообщила о трагедии
Жена участника "Танців з зірками" публично обратилась к нему после того, как они разъехались: "Прости, но я хочу сказать..."
В Минздраве приняли окончательное решение, кому можно не делать прививку от ковида: какие документы потребуются
Свыше 4 миллиона гривен – уничтожение сироростучих, сухостойных деревьев при проведении рубок на ДП «Берегометське ЛМГ» в Черновицкой области. Материалы переданы в территориальное управление ГБР расположенного в г. Хмельницком;
Почти 1 миллион гривен за уничтожение до степени прекращения роста 470 деревьев различных пород на полосе отвода автомобильной дороги вдоль трассы возле с. Лиманы Николаевской области. Материалы направлены в отделение полиции №4 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области.
Также в Полтавской области проведен расчет убытков и предъявлена претензия на сумму 1,8 миллиона гривен Карловском городском совете за засорение земель отходами.
Больше новостей - на официальном Telegram-канале Госэкоинспекции: Госэкоинспекция Online
Контактный номер: +380 97 937 86 22 (Оксана Болотнева)