Национальный Корпус и ветеранская община организовали 11 ноября под стенами областного управления полиции в Черкассах протест.

Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.

Как отмечает представитель Нацкорпуса Игорь Зайчук, в Черкассах у полиции нет высокого уровня доверия населения, люди не считают правоохранителей защитниками, не воспринимают их серьезно. «Черкассы – это город, где у людей есть два настроя к полиции: ее либо боятся, либо над ней насмехаются», - подчеркивает он.

В частности, говорит Зайчук, полиция занимается лишь обысками ветеранов. В то же время, подчеркивает представитель Нацкорпуса, правоохранители должны заниматься другими вещами: «В черкасских новостях есть только две постоянные темы: криминальные разборки и наркоторговля», - констатирует он.

Как рассказывается на сайте, во время протеста Зайчук проинформировал полицию о нелегальных игорных заведениях, работающих в Черкассах. «Ему с собратьями хватило двух дней на их поиск, в то время как полиция не замечает такие вещи годами», - подчеркивается в публикации.

Кроме этого, добавляют представители Нацкорпуса, участники пикета назвали еще десяток резонансных дел, расследованием которых правоохранители так и не занимаются. «Участники акции возмущены тем, что десятки резонансных убийств, вооруженных нападений и других уголовных преступлений годами не расследуются», - подчеркивают они.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус рассказал, чем закончился суд по апелляции ОПЗЖ против Кухарчука.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус анонсировал акцию против коллаборантов.