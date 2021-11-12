Российская скандально-известная балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает в Турции, опубликовала в Instagram фото со своего номера в отеле.

На фото звезда шпагата позирует абсолютно обнаженной, присев возле двуспальной кровати, на которой полотенца сложены в форме лебедей и усыпаны лепестками роз, пишет Hyser.

"Только хотела прилечь.. А тут сюрприз🌺", – подписала фото 45-летняя балерина, однако о каком сюрпризе идет речь она не уточнила, но добавила смайлик в виде розочки. По всей видимости, речь идет о лепестках, которые она обнаружила в своем номере.

Какое-то время комментарии к публикации были открыты, но затем балерина их скрыла. Она так иногда поступает, если не хочет, чтобы фолловеры комментировали то или иное фото в ее социальной сети.

Как известно, балерина уже открыла лицо своего нового избранника по имени Владимир. Не так давно Волочкова опубликовала пост, в котором обратилась ко всем бывшим женам своих мужчин.

"Вы взбудоражены тем, что ваш бывший сейчас со мной?💪🔥🌺

А где вы были, когда человек был с вами? Почему вы его не любили и не ценили, и только спустя много лет и десятилетий вы вспоминаете о нем, и в тот момент когда на горизонте появиляется Волочкова??? От женщины, которая дарит своему любимому человеку ласку, поддержку и любовь, верность, тепло, мужчина никогда не уйдёт!🙏🏻", - пишет она.

Также звезда обратилась ко всем недоброжелателям с просьбой не проводить расследования относительно того, кто сколько зарабатывает.

Ну и как всегда фолловеры балерины разошлись во мнениях. Многие посчитали, что пост нелеп и звучит, как оправдание. Другие же просто посмеялись со слов блогера.

"Владимир, если тебя держат в заложниках, надень жёлтую майку для следующего фото", "Да кому хоть нужны эти расследования, вам самой то не смешно от своих слов😂", "Сердце как общежитие.. всех любит. 😂", "Почему, читая ваши посты, остается такое ощущение,что вы пытаетесь самоутвердиться, оправдаться перед другими и себя еще больше убедить в своем собственном счатье. Мы поняли, поняли, рады за вас! Счастья 👏", - пишут они.