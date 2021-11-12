Члены Украинского Совета Бизнеса (УСБ), в состав которого входят 96 бизнес-ассоциаций различных отраслей экономики, обращаются к руководству государства о необходимости дать объективную оценку результатам работы Государственной налоговой службы Украины, говорится на сайте УСБ.
В последнее время появилось значительное количество публикаций, которые содержат различную недостоверную информацию о работе Государственной налоговой службы (ГНС). По наблюдениям представителей бизнеса, подавляющее большинство информации не соответствует реальному положению дел в работе проверяющих органов.
О показателях качества работы ГНС показывает последнее исследование, проведенное представителями бизнеса различных секторов экономики. Основными выводами исследования являются следующие:
- Предприятия различных форм собственности, которые являются членами ассоциаций – участников УСБ, – отмечают значительные положительные изменения в работе ГНС за последний год. В частности, это касается как увеличения эффективности работы ГНС в борьбе со схемами по уклонению от уплаты налогов, так и минимизации давления на бизнес.
- Предприятия, которые экспортируют продукцию за границу, в последние годы получают возмещение НДС в абсолютном большинстве случаев вовремя и полном объеме. Об этом также свидетельствуют цифры статистики: если в 2018 году предприятиями было заявлено к возмещению 153,6 млрд грн, получено лишь 131,7 млрд грн; в 2019 году было заявлено 167,2 млрд грн, получено 151,9 млрд грн, то в 2020 году было заявлено 146,9 млрд грн, получено 143,1 млрд грн.
- Объемы схем по минимизации НДС («скрутки», «конвертцентры») за последний год существенно уменьшились. Об этом свидетельствуют как собственные данные представителей бизнеса, так и данные статистики-динамика сборов НДС по годам:
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а) темпы прироста объемов поставки (к предыдущему году) до темпов прироста сборов НДС (к предыдущему году):
- 2018 год: + 27.9% (прирост поставок), +24.7% (прирост НДС) ;
- 2019 год: + 7.3% (прирост поставки) , +12.4% (прирост НДС) ;
- 2020 год: -1% (прирост поставки) , +36.8% (прирост НДС) ;
- 10 мес 2021 года: + 29.2% (прирост поставок) , +33.0% (прирост НДС) ;
б) соотношение внутреннего НДС к ВВП и к конечным потребительским расходам (КСО), по данным Госстата, Госказначейства:Популярные статьи сейчас
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- 2018 год: ВВП (номинал) – 3560,6 млрд грн, КСО – 3209,3 млрд грн, НДС (сальдо) – 79,1 млрд. Эффективность (НДС/КСО) = 2.47
- 2019 год: ВВП (номинал) – 3978,4 млрд грн, КСО – 3704,9 млрд грн, НДС (сальдо) – 88,9 млрд грн. Эффективность (НДС/КСО) = 2.40
- 2020 год: ВВП (номинал) – 4194,1 млрд грн, КСО – 3923,2 млрд грн, НДС (сальдо) – 117,7 млрд грн. Эффективность (НДС/КСО) = 3.00
- 1 полугодие 2021 год: ВВП (номинал) – 2178,0 млрд грн, КСО – 2156,0 млрд грн, НДС (сальдо) – 72,5 млрд грн. Эффективность (НДС/КСО) = 3.36
Представители бизнеса отмечают высокое качество работы ГНС в работе с налогоплательщиками за последний год, значительные успехи в минимизации налоговых схем и во внедрении цифровых сервисов (программный кассовый аппарат и совершенствование работы электронного кабинета плательщика) и тому подобное.
Вызывает обеспокоенность тот факт, что до сих пор отсутствуют решения по определению победителей конкурса, проведенного летом Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы .
Представители бизнеса обеспокоены тем, что текущая ситуация неопределенности ставит под угрозу те достижения в работе Государственной налоговой службы, которые произошли за последний год.
Представители бизнеса призывают Президента Украины и Кабинет министров Украины исправить сложившуюся ситуацию с учетом изложенных выше фактов и предложений.