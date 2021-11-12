Члены Украинского Совета Бизнеса (УСБ), в состав которого входят 96 бизнес-ассоциаций различных отраслей экономики, обращаются к руководству государства о необходимости дать объективную оценку результатам работы Государственной налоговой службы Украины, говорится на сайте УСБ.

В последнее время появилось значительное количество публикаций, которые содержат различную недостоверную информацию о работе Государственной налоговой службы (ГНС). По наблюдениям представителей бизнеса, подавляющее большинство информации не соответствует реальному положению дел в работе проверяющих органов.

О показателях качества работы ГНС показывает последнее исследование, проведенное представителями бизнеса различных секторов экономики. Основными выводами исследования являются следующие:

Предприятия различных форм собственности, которые являются членами ассоциаций – участников УСБ, – отмечают значительные положительные изменения в работе ГНС за последний год. В частности, это касается как увеличения эффективности работы ГНС в борьбе со схемами по уклонению от уплаты налогов, так и минимизации давления на бизнес. Предприятия, которые экспортируют продукцию за границу, в последние годы получают возмещение НДС в абсолютном большинстве случаев вовремя и полном объеме. Об этом также свидетельствуют цифры статистики: если в 2018 году предприятиями было заявлено к возмещению 153,6 млрд грн, получено лишь 131,7 млрд грн; в 2019 году было заявлено 167,2 млрд грн, получено 151,9 млрд грн, то в 2020 году было заявлено 146,9 млрд грн, получено 143,1 млрд грн. Объемы схем по минимизации НДС («скрутки», «конвертцентры») за последний год существенно уменьшились. Об этом свидетельствуют как собственные данные представителей бизнеса, так и данные статистики-динамика сборов НДС по годам:

Представители бизнеса отмечают высокое качество работы ГНС в работе с налогоплательщиками за последний год, значительные успехи в минимизации налоговых схем и во внедрении цифровых сервисов (программный кассовый аппарат и совершенствование работы электронного кабинета плательщика) и тому подобное.

Вызывает обеспокоенность тот факт, что до сих пор отсутствуют решения по определению победителей конкурса, проведенного летом Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы .

Представители бизнеса обеспокоены тем, что текущая ситуация неопределенности ставит под угрозу те достижения в работе Государственной налоговой службы, которые произошли за последний год.

Представители бизнеса призывают Президента Украины и Кабинет министров Украины исправить сложившуюся ситуацию с учетом изложенных выше фактов и предложений.