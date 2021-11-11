Политолог-международник Максим Яли рассказал о хаосе на польской границе с Беларусью, который устроила толпа беженцев, и заявил, что все это – известная технология белорусского президента.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар с Максимом Яли».

По мнению эксперта, тот хаос, который сейчас происходит на польской границе, является повторением событий нынешнего лета на белорусско-литовской границе. «Технология по созданию хаоса на границе с ЕС оказалась успешной, и теперь руководство Беларуси решило ее повторить с Польшей. Но уже в большем масштабе», – подчеркивает Яли.

Он акцентирует внимание на том, что эти беженцы прибыли в Минск из Сирии, Афганистана и Ирака с целью пешком пробраться в Польшу и после нее в Германию. Сейчас же, рассказывает политолог, мигранты пытаются штурмом взять польскую границу, преодолеть колючую проволоку заграждения, а за этим наблюдают со стороны белорусские спецслужбы и вооруженные правоохранители.

Как отмечает Яли, все больше в СМИ говорится, что мигрантов с Ближнего Востока подготовили намеренно, их координируют и готовят для того, чтобы они прорвали границу. По его мнению, трудно сказать, правда ли это, если нет доказательств. «Но очевидно, что без контроля и одобрения белорусских властей это было бы в принципе невозможно. Тогда стоит задать резонный вопрос: чего добивается подобными действиями Лукашенко? И не является ли это отработанной технологией?», - рассуждает эксперт.

Как сообщала Politeka, Жорин рассказал, что лично готов приобщиться к помощи Польше в ситуации с мигрантами.

Также Politeka писала о том, что Яли назвал цели Лукашенко в поддержке беспорядков на польской границе.