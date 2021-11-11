Глава совета директоров аудиторской компании «Аксенова и партнеры» Елена Макеева высказала своё мнение по поводу того, всегда ли офшоры означают незаконное уклонение от налогов.

Её слова прозвучали в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

«Наши граждане воспринимают слово «офшор» как что-то негативное – из-за недостатка знаний на эту тему. На самом деле есть большая разница между налоговым планированием и налоговым мошенничеством. Планирование предусматривает использование всех законных механизмов. Если, скажем, на Кипре меньше ставка по налогу на прибыль, то почему бы не использовать эту возможность? Налоговое планирование – это то, что допускается законодательством. Такая деятельность является не только законной, но и этичной. Главное – в любой стране соблюдать её законы и правила», - считает она.

Но, подчёркивает Макеева, подобную деятельность необходимо отличать от незаконной.

«Налоговое мошенничество – это намеренное уклонение от уплаты налогов. Тут можно придумать много что: как нарастить расходы, как подменить суть хозяйственной операции, как объявить выплату дивидендов выплатой процентов, потому что там ниже ставка налога… Подмена сути – это и есть налоговое мошенничество», - объясняет Елена Макеева.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Руслан Бизяев предположил, что офшорный скандал не будет иметь в Украине серьёзных политических последствий.

Также Politeka сообщала, что именно в офшоры направляются огромные прибыли от экспорта металлолома.