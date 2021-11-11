Политолог Руслан Рохов рассказал, какой сценарий наиболее благоприятен для действующей власти, а также заявил, что падение рейтинга действующей власти неизбежно.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Когда у президента был высокий уровень легитимности и медийно показывалось, что местные элиты нехорошие, тогда медийная конъюнктура должна была прислушиваться. Чем меньше легитимность президента, тем меньше поводов слушать его», - отметил Рохов.

По словам политолога, политик не может развернуть динамику своего рейтинга, поэтому после пика его рейтинг будет падать.

«Падение рейтинга неизбежно. Здесь вопрос о том, каковы сценарии окончания этого процесса: договоренности или «я устал, я ухожу», - подчеркнул Рохов.

По мнению политолога, самый большой шанс переизбраться у действующей власти будет, если продемонстрировать системный конфликт с олигархами, и тогда зайти в досрочные выборы, чтобы получить легитимность у граждан.

«Дайте мне мандат, чтобы я преодолел олигархическую систему» ​​– это единственный более или менее приличный сценарий», - сказал Рохов.

По словам эксперта, при других сценариях представители действующей власти могут потерять свои рейтинги окончательно. По мнению политолога, действующей власти, чтобы остаться, нужно обновить свою легитимность в глазах граждан и, по словам эксперта, это можно сделать только под лозунгом борьбы с олигархами.

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