Сегодня, 11 ноября, Черкасский суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы представителей ОПЗЖ после проигрыша в первой инстанции по делу по их иску к представителю Нацкорпусу Дмитрия Кухарчука, который является автором петиции о запрете этой партии.

Об этом представители Нацкорпуса сообщили на своем официальном сайте.

Как отмечается в публикации, Черкасский городской совет поддержал петицию Нацкорпуса относительно требования к Минюсту запретить деятельность пророссийской политической партии «ОПЗЖ». Здесь же добавляется, что авторство этой петиции принадлежит руководителю Черкасской ячейки Национального Корпуса и ветерану Дмитрию Кухарчуку. "Пророссийские силы боятся его даже тогда, когда он находится в Лукьяновском СИЗО из - за критики капитуляционной политики власти, и уверенно проигрывают ему в Черкассах», - подчеркивают представители Нацкорпуса.

На сайте сообщается, что ОПЗЖ не удовлетворило это решение горсовета. "Они пошли судиться с целью защитить" честь и достоинство», - сказано в публикации.

Как рассказывают представители Нацкорпусу, истцом был депутат от «ОПЗЖ» Александр Замирайло и на его защиту пришло 20 человек. Произошла стычка в эту ситуацию пришлось вмешаться судебной охране и полиции. "Сегодня ОПЗЖ в очередной раз проиграла Дмитрию Кухарчуку", - заключает представитель Черкасского отделения Национального корпуса Игорь Зайчук.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус анонсировал акцию против коллаборантов.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус требует закрыть тир, в котором Илья Кива расстрелял портреты Шухевича и Бандеры.