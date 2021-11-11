Украинцы выбрали своих фаворитов, за которых готовы были бы отдать голоса на выборах президента – опрос был проведен в одном из популярных телеграмм-каналов.

Как пишет Politeka.net, социсследование провели в Telegram-канале Украинского Института политики. Участие в опросе приняли более 100 тысяч пользователей. Отмечается, что результаты голосования оказались весьма неожиданными, ведь в топ попали не только политики, но и общественные деятели и даже шоумены.

Со дня отстранение от должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова прошел месяц, однако популярность политика с того момента заметно выросла. Особенно после того, как стало известно о создании ним депутатского объединения «Разумная политика».

Согласно свежим опросам, рейтинг Разумкова практически выровнялся с уровнем поддержки Владимира Зеленского.

Лидером в опросе стал президент Украины с поддержкой 28 % опрошенных, а за Разумкова готовы отдать свои голоса 22% украинцев. На третьем месте оказался политический эксперт и правозащитник Михаил Чаплыга с 14% голосов.

Далее рейтинг выглядит следующим образом:

П. Порошенко – 13%

А. Билецкий - 6%

В. Кличко - 5%

Е. Комаровский - 5%

Ю. Бойко - 4%

Ю. Тимошенко - 3%

Напомним, кого готовы поддержать украинцы на выборах президента: результаты опроса.

Как сообщала Politeka, в случае повышения тарифа на распределение газа рейтинг президента упадет – политолог.

Также Politeka писала, чем выше будет расти тариф на распределение газа, тем ниже будет падать рейтинг президента – политолог.