Заместитель руководителя Центрального штаба Национального Корпуса Владислав Соболевский высказался по поводу использования украинскими войсками БПЛА «Байрактар» на Донбассе.

Об этом он рассказал на ютуб-канале Национального Корпуса.

«В качестве разведывательного комплекса «Байрактар»используется уже давно. РФ, пытаясь подстроиться под нашу новинку, передвинула на территорию ОРДЛО несколько новейших РЛС, которые могли бы находить наш «Байрактар» в небе, и комплексов РЭБ, то есть радиоэлектронной борьбы», - сказал Соболевский.

По словам эксперта, в конце октября все СМИ облетела новость о первом боевом применении «Байрактара» на Донбассе. Как отметил Соболевский, была уничтожена САУ, которая вела огонь по нашим позициям из запрещенного калибра.

«Мы солдаты ждали такого развития событий все 7 лет. Мы ждали точечных ударов по стратегически важным объектам противника не один год и наконец-то применение сверхточного оружия есть в наших руках», - отметил Соболевский.

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