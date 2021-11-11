Политический психолог Олег Хомяк объяснил, как сериал «Слуга народа» смог повлиять на украинскую общественность и определить президентство Зеленского.

Об этом он рассказал в программе «Романенко. Беседы».

По словам эксперта, Зеленскому удалось победить на президентских выборах потому, что он являлся воплощением Голобородько. «Он выиграл выборы за счёт сериала, но это только очевидная сторона дела. Недаром его главная задача на выборах была – не говорить ничего лишнего, не ломать образ», - объясняет он.

Тем не менее, говорит Хомяк, необходимо изучать неочевидную часть сериала «Слуга народа», в частности, практическое оформление коллективного бессознательного украинцев. «Создатели сериала просто оформили в нем фантазии украинцев, не особо задумываясь о том, как это на них повлияет», - отмечает психолог.

Также он акцентирует внимание на том, что первые два сезона сериала от третьего нужно отделять. «Он снимался непосредственно перед выборами и имел явную пропагандистскую направленность», - подчеркивает Хомяк и добавляет, что именно в нем Голобородько победил.

По мнению эксперта, первые два сезона снимали по результатам соцопросов, то есть они ориентируются на те темы, что беспокоят людей. Тем не менее, говорит психолог, связь между сериями «Слуги народа» не очень-то понятна, если смотреть его только как сериал.

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