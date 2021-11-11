Представители Киевской ячейки Нацкорпуса рассказали, что 12 ноября в 16:00 на улице Владимирская, 33 в Киеве начнется протест против коллаборантов.

Об этом они сообщили в Telegram.

Как сообщается в публикации, Нацкорпус запланировал провести в эту пятницу акцию под стенами СБУ и дать служащим перечень тех людей, которые, скрываясь в политических партиях и под прикрытием оппозиционеров, на самом деле являются коллаборантами. «Мы напомним спецслужбам, кто их настоящие враги», - подчеркивают представители Нацкорпуса.

Они добавляют, что, очевидно, им придется помочь СБУ увидеть настоящих врагов, поскольку в Украине преимущественно преследованиям подвергаются почему-то ветераны войны с РФ, но отнюдь не преступники.



«Пятая колонна все сильнее поднимает голову и готовится нанести удар в сердце украинской государственности», - утверждается в Telegram.

В этой ситуации, подчеркивают представители Нацкорпуса, СБУ продолжает заниматься ветеранами и патриотами, а тем временем в Украине действует пятая колонна и процветает коллаборационизм.

Как сообщала Politeka, Билецкий рассказал, что адвокатам Кухарчука предоставили возможность ознакомиться с материалами дела.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус потребовал закрыть тир, где Кива расстрелял портреты Шухевича и Бандеры.