Представители Киевской ячейки Нацкорпуса рассказали, что 12 ноября в 16:00 на улице Владимирская, 33 в Киеве начнется протест против коллаборантов.
Об этом они сообщили в Telegram.
Как сообщается в публикации, Нацкорпус запланировал провести в эту пятницу акцию под стенами СБУ и дать служащим перечень тех людей, которые, скрываясь в политических партиях и под прикрытием оппозиционеров, на самом деле являются коллаборантами. «Мы напомним спецслужбам, кто их настоящие враги», - подчеркивают представители Нацкорпуса.
Они добавляют, что, очевидно, им придется помочь СБУ увидеть настоящих врагов, поскольку в Украине преимущественно преследованиям подвергаются почему-то ветераны войны с РФ, но отнюдь не преступники.
«Пятая колонна все сильнее поднимает голову и готовится нанести удар в сердце украинской государственности», - утверждается в Telegram.
В этой ситуации, подчеркивают представители Нацкорпуса, СБУ продолжает заниматься ветеранами и патриотами, а тем временем в Украине действует пятая колонна и процветает коллаборационизм.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Новая трагедия в семье погибшего мэра Кривого Рога Павлова: "обнаружено тело..."
Дистанционное обучение в школах и угроза полного локдауна: ситуация в Киеве изменилась, все подробности
Жена участника "Танців з зірками" публично обратилась к нему после того, как они разъехались: "Прости, но я хочу сказать..."
Как сегодня выглядит могила Кузьмы Скрябина, на которую едут со всей Украины: "По три дня стоят"
Как сообщала Politeka, Билецкий рассказал, что адвокатам Кухарчука предоставили возможность ознакомиться с материалами дела.
Также Politeka писала о том, что Нацкорпус потребовал закрыть тир, где Кива расстрелял портреты Шухевича и Бандеры.