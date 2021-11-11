На Закарпатье в Свято-Покровском мужском монастыре УПЦ села Ракошино зацвели сухие лилии, которые с весны стояли у иконы Божией Матери «Нанковская».
Как сообщает Центр информации УПЦ чудесное цветение монахи обители зафиксировали неделю назад.
В марте этого года монахи поставили возле киота новые веточки белых лилий - после того, как грабители похитили все драгоценные украшения, которые верующие оставили у иконы Богородицы в знак благодарности за исцеление.
Появление свежих цветов на сухих ветках обители зафиксировали неделю назад.
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Как отметил настоятель Ракошинского монастыря архимандрит Митрофан (Шимон), «Божья Мать прославила себя в цветении сухой веточки, показала пребывание благодати Божией, что все невозможное может быть возможным».
Авторы сюжета рассказали, что уважаемого в Свято-Покровском монастыре Нанківську икону Богородицы около 1926 года написал архимандрит Андрей (Коломацкий), который основал нынешний монастырский храм Покрова Богородицы. В 1998 году икона слезоточила, что хорошо видно и сейчас.