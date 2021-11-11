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Группа работников АО «Укрзализныця» в сговоре с руководством предприятия придумали и ввели коррупционную схему, ограбившую государство на 300 миллионов гривен. Об этом стало известно членам межфракционного депутатского объединения под председательством народного депутата Сергея Шахова.

Сначала целый ряд ключевых предприятий орбиты «Укрзализныци» вывели из-под действия Закона Украины «О публичных закупках». На них просто сменили устав. А дальше начали покупать товарно-материальные ценности «у своих» по ценам на 20-30% выше рыночных. Переплата шла в карманы так называемых «смотрящих» Норенко В. и Каперуль М., директоров предприятий, а также направлялась руководству «Укрзализныци» через иностранную компанию.



В мае 2021 года Украина и Франция подписали межправительственное соглашение о финансировании поставки 130 электровозов производства «Alstom» для нужд «Укрзализныци» на сумму 900 млн евро. Alstom заявила о готовности локализовать уровень производства электровозов в Украине до 35%, а 23.10.2021 ее руководство встретилось с Пишняком С. П., назначенным на должность директора за денежные взятки, на территории КЭВРЗ. В случае, если на международном уровне станет известно о действующих схемах с участием руководства заводов, непосредственно вовлеченных в процессы локализации, то такая информация может привести к созданию негативного имиджа и потере инвестиционных возможностей нашего государства.

Одним из главных доказательств подлинности существования этой схемы стала передача межфракционному депутатскому объединению оригинала договора соглашения между директором КЭВРЗ — Пишняком С. П. и «смотрящим» Норенко В., где выгода от этой схемы прописана в четких долях.





Ожидаемым стало и резкое увеличение ремонтных бюджетов после запуска в работу схемы. В «досхемном» 2020 г. было предусмотрено на ремонты 1,5 млрд грн, а в 2021 году – 4.5 млрд грн. В настоящее время, согласно расходам на закупки, уже отправлено откатов на 300 миллионов гривен.

По результатам заседания МФДО народные депутаты под председательством Шахова С. В. обратились в Кабмин с предложением ликвидировать коррупционные схемы на заводах УЗ, а именно поручить закупать ТМЦ на 20-30% ниже цен закупок, которые происходили в период январь-ноябрь 2021 г.

Кроме того, полученная информация была направлена ​​в Офис Генерального прокурора. В результате было возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

















