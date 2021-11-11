Яркость Веры Брежневой не только в оригинальных композициях, которые выходят из-под пера талантливого композитора и супруга Константина Меладзе, но и в потрясающей внешности звезды.

В плане внешности, певица создала себя самостоятельно: правильное питания, спорт, бьюти-процедуры, секреты по уходу за собой – все это помогает оставаться звезде всегда юной, цветущей, красочной. Вера Брежнева в 39 лет продолжает выглядеть, словно ей 28, пишет Hyser.ua.

Не так давно, певица опубликовала шикарный снимок на своей странице в сети Instagram, где засветила стальной пресс и сочное декольте. Наряд певица словно тысячи софитов отбивало свет камеры, делая звезду еще ярче. Стразы и камни будто бы служили огранкой идеального тела певица.

Поклонники остались довольны профессиональным фото знаменитости. Фанаты засыпали комплиментами и комментариями публикацию, в который раз отмечая великолепие любимой певицы.