Уже 40% предприятий-водопользователей проверено Госэкоинспекцией в рамках масштабных мер контроля на объектах, осуществляющих сброс и забор воды по всей Украине.

Об этом сообщили на сайте Государственной экологической инспекции Украины.

На сегодняшний день тероргани ГЭИ завершили проверки на 205 предприятиях с 507. Сейчас идут проверки 42 субъектов хозяйствования.

В ведомстве напомнили, что в августе Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно водной безопасности государства. На выполнение этого решения глава ГЭИ обратился к Премьер-министру с перечнем предприятий, осуществляющих водопользование, и с просьбой дать поручение на проведение проверок.

Масштабное инспектирование предприятий, осуществляющих сброс и забор воды, необходимо для усиления защиты рек. В результате их загрязнения, в том числе, промышленностью, за последние 25 лет в Украине исчезло аж 100 таких водных объектов.

Чтобы сохранить водные ресурсы нашей страны, нужно в ближайшее время обеспечить модернизацию очистных сооружений промышленных водопользователей и обязать предприятия без разрешений на водопользование их получить. Это позволит обеспечить высокое качество воды для питьевых и хозяйственных нужд и защитить ценные водные объекты от уничтожения.