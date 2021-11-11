Политолог Руслан Рохов рассказал, как должна действовать обновленная политическая модель Украины.

Об этом он рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

Он также объяснил, кто выступит в роли судьи при лобовом столкновении двух органов власти: президента и парламента.

«Мы прекрасно помним, каким был дембельский аккорд президента Трампа, когда пришли его сторонники. Был велик соблазн по другому сценарию составить, чтобы институт избирателей по-другому установил результат выборов. Легально, технически, он мог бы это сделать, если бы пошел ва-банк», - говорит он.

Но это было бы против традиции, а не против писаной конституции.

«А сработала традиция. Потому что у них там институт председателя Верховного суда. И Верховный суд, имея республиканское большинство, даже республиканское большинство сказало «нет». Элиты выступают теми, кто обеспечивает постоянство системы. То есть, если мы говорим о целесообразности, зачем соблюдать определенные правила игры? Потому что если мы играем в эти правила игры, мы лучшие, тогда капитализируем всю страну, и каждый имеет свою долю капитала. То есть идет рост всеобщего благосостояния, растет благосостояние конкретного представителя элиты», - объясняет Рохов.

Если кто-то начинает играть не по правилам, нанося ущерб всей системе, в том числе каждому индивидуально, то вся система заинтересована в том, чтобы начавшего нарушать правила игры поставить на место.

«Если мы говорим об основной доктрине правового государства, то это следующий шаг. Сначала договариваются: а во что мы играем, тогда они пишут: а что мы делаем, если нарушают правила? В украинском опыте подобный эпизод был, когда был сфальсифицирован второй тур выборов в 2004 году. Это Оранжевая революция, и это было политико-правовое решение. Его приняли суды о том, что будет у нас третий тур. В Украине есть Конституционный и Верховный суд, и очевидно, что нам также необходимо оздоровить эту ветвь власти, чтобы она могла быть балансом. Чтобы она получила доверие общества», - подчеркивает политолог.

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