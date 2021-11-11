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При расследовании контрабандных схем для наших правоохранителей главное не выйти на самих себя.

22 октября ДБР провело обыски среди контрабандистов на которых РНБО наложило санкции.

Мол негодяи, несмотря на решения РНБО, умудряются контрабасить.

Был среди попавших под обыски и известный одесский "решала таможни" Валерий Фальковский. Санкции по нему РНБО ввела еще 30 июля, но указ Президента появился только 14 октября.

И вот как уверяет меня мой источник, во время обыска у Фальковского следователи ДБР и нашли этот замечательный блокнот.





И если в левой колонке очевидно что идет перечень контейнеров, то что означают цифры справа, я ума не приложу. Ну а зачем Фальковский сверху этой таблицы указал фамилию руководителя Главного следственного управления ДБР Игоря Гейды, я вообще не понимаю.

Кароче странная история...