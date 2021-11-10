Блогер, журналист Сергей Лямец рассказал, что такое относительная бедность и как она может влиять на внутренне состояние человека.

Об этом он рассказал в программе «100% Лямец».

«Относительная бедность – это когда тебе есть на что существовать, но в любой момент твоя работа может прекратиться, и ты окажешься в категории людей, которые безработные. Следом у тебя возникает реальное опасение, что если ты потеряешь работу, то ты окажешься на краю и ты готов морально на то, чтобы работать больше и делать какие-то вещи бесплатно», - отметил Лямец.

По словам эксперта, такой человек становится уязвимым к манипуляциям на работе и может терпеть невыносимые условия труда.

«Я уже не говорю о тех специфических вызовах, когда есть харассмент по отношению к девушкам, хамство, злоупотребление со стороны руководства, разного рода штрафы и дополнительные нагрузки. Ты становишься человеком, который испытывает на себе негативный моральный эффект бедности», - сказал Лямец.

Как отметил эксперт, это и является относительной бедностью, когда человек, жертвуя своим человеческим достоинством, терпит всё что угодно ради сохранение последнего источника дохода, чтобы просто себя прокормить.

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