Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, депутат Киевсовета, курирующая сферу здравоохранения в столице, рассказала о нехватке семейных врачей в Киеве и важности финансовой поддержки медицинской сферы со стороны городских властей.

Об этом стало известно из ее интервью для издания Kyiv.Press.

«Дефицит семейных врачей – действительно серьезная проблема», - считает Старостенко. Она пояснила, что еще до начала пандемии медицинские учреждения по оказанию первичной помощи были первыми, кто начал внедрять медицинскую реформу.

По ее словам, в этих организациях видели, что чем больше пациентов и чем качественнее услуги, тем больше финансирование и заработные платы медиков, чем у тех врачей, которые работали во вторичном и третичном звене сферы здравоохранения.

«С началом пандемии большая дополнительная нагрузка легла на плечи семейных врачей. Сейчас они фактически взяли на себя и кампанию по вакцинации. Не все выдерживают такие перегрузки и давление пандемии. Поэтому сейчас столица нуждается в семейных врачах», - отметила Старостенко.

По словам депутата, очень важно, чтобы городские власти столицы оказали им поддержку. Она рассказала, что город не может платить заработную плату работникам медицинской сферы, поскольку эту функцию теперь выполняет НСЗУ, поэтому киевские власти сосредоточились на том, чтобы создать комфортные условия для работы и поддержки учреждений предоставления первичной медицинской помощи. В частности, говорит Старостенко, это ремонт, закупка оборудования, развитие сети амбулаторий.

«Сейчас мы строим и ремонтируем несколько амбулаторий в разных районах Киева – Деснянский, Днепровский, Святошинский. Но, учитывая, что в Киеве проживает большое количество населения, это определенный вызов для местной власти», - добавила она.

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