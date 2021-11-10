Блогер, журналист Сергей Лямец рассказал, сколько на самом деле в Украине работоспособного населения и пенсионеров.

Об этом он рассказал в программе «100% Лямец».

«Если ездить между городами, то складывается впечатление, что Украина очень богатая страна. У нас действительно очень много ресурсов, куча полей, масса коттеджей, новых машин. У нас есть все внешние признаки того, что люди живут как в Европе. Но так ли это на самом деле?», - отметил Лямец.

По словам эксперта, в Украине сложилась интересная ситуация, когда по статистике в равной степени население поделено на две части: те, кто работают, и те, кого обеспечивают. Как отметил Лямец, те, которых обеспечивают, делятся на две группы: дети и пенсионеры.

«Часть работоспособного населения, примерно 1,7 млн человек являются безработными, а 3 млн людей являются «частично занятыми людьми». Мы имеем явление, где реально работающих людей от силы 10 млн или даже меньше, потому что официальная статистика не дает раскладки, сколько людей уехало за границу», - подчеркнул Лямец.

Как отметил эксперт, мы не можем узнать, сколько работоспособных украинцев выехало за границу, и сколько находятся на оккупированных территориях.

«У нас получается, что работающих людей в Украине меньше, чем пенсионеров. Пенсионеров у нас примерно 11 млн человек», - сказал Лямец.

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