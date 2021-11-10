Политолог Михаил Чаплыга объяснил, что люди отдают свои голоса на выборах по принципу «лишь бы не за того», то есть голосуют за альтернативу, поскольку против всех нельзя.

Об этом он рассказал на своем ютуб-канале.

По словам эксперта, украинцы на выборах голосуют не столько за, сколько против. «Против всех означает вот этот вот! Нет такой графы, поэтому за него!», - подчеркивает он.

То есть, объясняет Чаплыга, выбор кандидата украинцев зависит скорее от антипатий к другим кандидатам, действует принцип «лишь бы не за того». Следовательно, констатирует он, речь идет не о рейтинге и поддержке победителя, а просто об альтернативном варианте. «Вот откуда берутся рейтинги. Чтобы этот шахматный конь стал президентом, нужно зашкалить антирейтинг действующего», - утверждает политолог.

Итак, заключает он, если действующий президент уже успел вызвать у народа ненависть и отвращение, то победит его оппонент. В то же время эксперт обращает внимание на то, что в таком случае следует говорить не о победе первого, а о проигрыше второго, ведь все зависит от антирейтинга.

А все потому, говорит Чаплыга, что в бюллетене нет графы «против всех». «Вам просто нужно скоррелировать графу «против всех» и просто показать правильную дверь – новый царь здесь», – говорит он.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что списанные наличные банкноты делают политиков и олигархов еще богаче.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга назвал негативные последствия отсутствия учета утилизированных денег в Украине.