Депутат Верховной Рады Людмила Буймистер рассказала о том, чем нынешняя ситуация во временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины отличается от положения дел в 2014 году.

Свой комментарий она дала в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«В 2014 году практически все предприятия в ОРДЛО были перерегистрированы в Украине. Речь идёт и о частных предприятиях, и о государственных – например, были государственные шахты. Государственные компании, например, «Центрэнерго», из бюджета оплачивали поставку угля. Говорят, там были и какие-то неофициальные платежи – этого я не знаю, но, учитывая, какие люди там стоят у руля, вполне допускаю. Однако хотя бы путь основной суммы можно было гарантированно проследить. И шахтёры на оккупированной территории получали деньги. Но сейчас такой возможности нет. Тогда шахтёры получали зарплату на карточки, а затем могли пересечь линию разграничения и обналичить эти деньги», - рассказывает депутат.

Впрочем, по её словам, снять деньги с карточек можно было и на территории ОРДЛО – тамошние бизнесмены предоставляли эту услугу за 20-процентные комиссионные.

«Сейчас возможности пересечь линию разграничения с ОРДЛО нет, она блокируется с той стороны. И у людей нет карточек тех банков, которые работают в Украине», - говорит Людмила Буймистер.

Как сообщает Politeka, ранее она заявляла, что Россия «кинула на бабки» всю Европу.

Также Politeka сообщала, что Буймистер обвинила посредников и спекулянтов в срыве подготовки к отопительному сезону.