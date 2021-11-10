Политический аналитик Николай Спиридонов рассказал, что теперь будет со средствами массовой информации, которые принадлежат олигархам.
Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.
«Говорят, что олигархи должны продать телеканалы, а купить их должны некие честные люди. В старом классическом фильме «Убить дракона» выходило так, что когда ты убиваешь дракона, ты же сам и становишься драконом. Так и здесь, если олигарх продает канал, то, наверное, он продает его другому олигарху, которому удалось отмыться и убедить, что он не олигарх. А на содержание крупного телеканала идет как минимум полмиллиона долларов в месяц, и все люди, работающие профессионально в СМИ, понимают, что телеканалы не окупаются», - сообщил он.
Спиридонов сказал, что средства массовой информации - это информационный инструмент, как элемент влияния. Поэтому выкидывать просто так полмиллиона долларов ежемесячно, уверен он, может только олигарх либо мультимиллионер. А если это мультимиллионер, подчеркнул он, то его отличает от олигарха только то, что он абстрагирован от политики. Но в украинской реальности, подтвердил он, невозможно стать миллионером и абстрагироваться от политики.
«Потому что политика все равно к тебе придет и разрушит твой бизнес, если у тебя не будет своих депутатов, экспертов и журналистов. Поэтому у человека, покупающего телеканал, все равно будут в основном все признаки олигарха. И тут мы уже доходим до Винни-Пуха, который делил пчел на правильных и неправильных. Вот так, наверное, и власть будет определять, где олигархи правильные, которые могут покупать телеканалы, а где неправильные. И в любом случае здесь будут двойные стандарты, если не тройные», - резюмировал он.
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