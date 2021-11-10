Политолог Владимир Воля рассказал,чем эскалациявойны на Донбассе выгодна России и будет ли ей выгодна большая война.

Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Большая война России с Украиной сейчас не выгодна, и я не думаю, что российское руководство сейчас к ней прибегнет. Но если говорить о дестабилизации, то она возможна, если говорить о ситуации на Востоке Украины. Потому что полномасштабная военная эскалация тоже вряд ли уже изменит линию, которая существует несколько лет. Пока не заработает «Северный поток-2», вряд ли стоит ожидать даже гипотетических масштабных эскалаций», - рассказал он.

Воля сказал, что все зависит от того, какие средства противодействия эскалации будут созданы украинским правительством, президентом и его командой. Если в Германии согласятся на формат, сообщил он, что в случаи масштабной эскалации на Донбассе «Северный поток-2» приостанавливается и первый и второй,то тогда Украина получает хоть какую-то гарантию, что масштабных эскалаций не будет. Если таких письменных гарантий не будет на уровне межправительственного соглашения, подчеркнул он, то вероятность существенных эскалаций может быть вполне реальной.

«Владимир Путин вряд ли уйдет на политическую пенсию, я думаю, высока вероятность, что он будет баллотироваться в 2024 году на президентский пост. И пока он не закончит эти свои внешнеполитические дела, которые он сам затеял, он не откажется на баллотирование на следующий президентский срок и плюс еще есть вопрос с Беларусью. Потому что Лукашенко и сейчас пытается маневрировать в отношениях с Россией, что-то выпрашивает, потом заявляет какие-то вещи о его самостоятельной политике, а с третьей стороны Лукашенко пытается продемонстрировать, какой они единый народ с Россией», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что кардинально изменить ситуацию на Донбассе может только нестандартная ситуация.

Также Politeka писала о том, что Воля рассказал о предстоящем саммите Нормандской четверки.