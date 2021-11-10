Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин заявил, что лично готов присоединиться и помочь Польше в борьбе с гибридной агрессией России.

Об этом он рассказал в своем Telegram.

«Происходящее сейчас на белорусско-польской границе – ничто иное как элемент гибридной войны. Войны РФ против цивилизованного мира. И не стоит надеяться, что на этом мигрантском кризисе все завершится», - отметил представитель Национального Корпуса.

По мнению Жорина, поляки стали целью для врага, поэтому нужно не стоять в стороне, а помочь стране-соседке в борьбе с российской агрессией.

«Национальный Корпус обращается в органы власти Республики Польша с официальным предложением. В нашем движении много ветеранов с опытом боевых действий, с высокой мотивацией, которые поддержат польский народ в защите от кремлевских провокаций. Лично готов присоединиться», - подчеркнул Жорин.

Отметим, из Беларуси в Польшу прорвались две группы мигрантов.

Две группы иностранцев смогли перейти границу и попасть на территорию Польши. Это произошло возле двух населенных пунктов в Подляском воеводстве — Беловежа и Крынки.

По информации RMF, первый случай был зафиксирован вчера в 15:30. Около 200 человек перешли границу в районе Беловежи. На место сразу приехали пограничники и полицейские, им удалось «развернуть» 150 человек.

Второй нелегальный переход границы произошел около полуночи возле Крынок. В группе было около 60 человек, полицейские смогли задержать 20 из них.

Сейчас идет поиск мигрантов, которым, судя по всему, удалось попасть в Польшу.

Возле Кузницы, где мигранты разбили лагерь, ночь прошла спокойно. Не зафиксированы провокации и попытки перейти границу.

На польско-белорусской границе сейчас находится более 15 тысяч солдат.

Как сообщала Politeka, Владислав Соболевский рассказал, как в представлении Нацкорпуса должна выглядеть украинская армия.

Также Politeka публиковала заявление Жорина: Мы должны вести уверенную и агрессивную политику, иначе так и не вернем свои территории.