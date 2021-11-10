Журналистка Любовь Завальнюк рассказала, какой ремонт запланировали сделать в Верховной Раде, а также назвала сумму средств, которую выделят на этот процесс из бюджета Украины.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

«Для полного счастья народу не хватает только модернизации Верховной Рады. На Прозорро еще в мае был объявлен аукцион неслыханной щедрости. Верховная Рада Украины заказала ремонт своих кулуаров на космическую сумму. Там сделают работы почти за 42 миллиона гривен», - сообщила Завальнюк.

Журналистка подчеркнула, что сумма в 42 миллиона является чрезвычайно большой, а один только проект ремонта обойдется налогоплательщикам в 1,30 млн грн. По ее словам, работы выполнит компания «Брилиантс Групп», которая на тендере обошла конкурентов.

Завальнюк отметила, что в кулуарах парламента обустроят место для пресс-конференций, которое разместят на третьем этаже здания. По ее словам, эти работы будут выполнены уже в этом году. Журналистка добавила, что после завершения работ более чем за 40 миллионов в Верховной Раде должны появиться: пресс-центр на 50 мест, президиум на 5 мобильных рабочих мест, 2 мобильные трибуны, комната для печати со шкафчиками на замках, информационные стойки, кабинет работников пресс-центра, копицентр, места для неформального общения и быстрых интервью, сетевая инфраструктура и тому подобное.

«Поставят столы ручной работы, а на пол положат ковролин BalsanBolero класса, который стоит 1696 грн./кв. м.Вы только вдумайтесь: квадратный метр ковролина обходится практически в одну минимальную пенсию. Для пресс-центра закупят хорошую мебель. В частности, его обставят двумя длинными столами, которые изготовят на заказ. Интересная деталь — столы будут декорированы имитацией травы. Цена каждого стола составляет 35 тыс. грн.Также поставят 6 сидений, которые стоят 17,541 тыс. грн каждый. Еще – 60 стульчиков для гостей со столиками. За каждый Рада заплатит 5,417 тыс. грн», - рассказала Завальнюк.

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