Эксперт Growford Institute экономист Виктор Скаршевский прокомментировал ситуацию, в которой сейчас оказалась Украина в отношении добычи и использования угля.
Своё мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
«Правительство сделало ситуацию с углём безвыходной. Один из его руководителей в Верховной Раде на вопрос, почему не закупили уголь в достаточном объёме, ответил: просто забыли. Я мог бы предположить и спрогнозировать многое, но такие ответы находятся за гранью всякого прогнозирования. Причина нынешней ситуации – не политические факторы, а бездействие власти. Оно привело к тому, что если мы сейчас не будем импортировать электроэнергию из Беларуси или России, то придётся устраивать веерные отключения. Я был оптимистом – предполагал такую ситуацию в декабре или даже в январе, но она сложилась уже сейчас», - говорит эксперт.
По его словам, заявления политиков нужны только для того, чтобы прикрыть их непрофессионализм.
«Я хочу верить, что здесь дело именно в непрофессионализме, а не в осознанных действиях. Иначе это предмет не для экономического анализа, а, скажем так, для работы других аналитических органов», - считает Виктор Скаршевский.
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Как сообщает Politeka, ранее он посоветовал тем, у кого есть свободные гривны, покупать на них доллары.
Также Politeka сообщала, что, по словам Скаршевского, отопительный сезон пройдёт безболезненно только в том случае, если зима будет тёплой.