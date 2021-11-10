Представители Нацкорпуса заявили, что могут помочь Польше с нашествием мигрантов на границе.

Об этом они рассказали на своем официальном сайте и опубликовали соответствующее обращение.

Прежде всего, Нацкорпус выражает обеспокоенность угрожающими событиями на польско-белорусской границе и отмечает, что украинские патриоты и ветераны наблюдают за их развитием. «Для нас очевидно то, что Российская Федерация совместно с нелегитимными и преступными властями Беларуси начали гибридную агрессию против вашего государства», - сказано в обращении главе МИД Польши.

«Так же 8 лет назад россияне посылали против украинских военных невооруженных коллаборантов и сепаратистов, чтобы в дальнейшем обвинить украинские власти в необоснованном насилии», - подчеркивает Нацкорпус.

Следовательно руководство Нацкорпуса и его члены делают свое предложение: «Готовы не словом, а делом доказать нашим союзникам – польскому народу, что только объединившись, мы в состоянии противостоять гибридной агрессии с Востока». В частности, в публикации говорится, что Нацкорпус предлагает польскому руководству рассмотреть идею привлечь украинских добровольцев в качестве волонтеров, чтобы помочь противодействовать этой гибридной агрессии со стороны РФ на польской границе.

На сайте указано, что в это непростое время все члены ПП «Национальный Корпус» выражают свою солидарность с поляками и поддержку, а также веру в профессионализм польских военных, решительность и мудрость руководства государства. Нацкорпус вспоминает, что Польша в свое время оказала поддержку Украине от российской вооруженной агрессии, а значит государства - союзники и сейчас украинцы должны оказать взаимную помощь.

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