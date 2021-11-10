Известная суперблондинка украинской поп-эстрады и детектив шоу "Маска" Оля Полякова после концерта "Королева ночи" вместе со своей семьей отправилась на Мальдивские острова.

После трудовых будней звезда решила отдохнуть и телом и душой. Полякова арендовала роскошные апартаменты, в которых поселилась с дочками Машей и Алисой, а также супругом Вадимом, пишет Hyser.ua.

По приезду семейство ожидали заморские вкусности в виде черной икры и шампанского. Певица показала свои виды и рассказала, что это поистине рай для людей.

Не теряя времени, девушки сразу же отправились искупаться после долгого перелета. Мама Оля выбрала для пляжа черный раздельный купальник, состоящий из лифа без бретелей и черных стрингов, а Маша предпочла сдельный купальник с принтом зебры. Также девушка надела на голову ушки:

"Маруська, а ты что, прям так пойдешь плавать?", - спрашивает свою старшую дочь певица.

"Да, именно так!", - ответила Маша, продемонстрировав свои формы. После чего отошла от зеркала.

На следующей истории Полякова показала, как нежится в бассейне со своей младшей дочерью Алисой.

Не забыла суперблондинка продемонстрировать и их семейный ужин. Полякова показала, что их ожидало из вкусностей, пока готовились их тесты.

После чего певица опубликовала еще одну сторис с Алисой: "Хеллоу эврибади, ну что, начнет наш отдых вместе с нами? Эта передача называется вокруг света с бомжом Валерой и Олей Поляковой!", - заявила звезда, выразившись, по всей видимости, в адрес дочери в шуточной форме.