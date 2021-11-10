Череда громких коррупционных скандалов, задокументированных правоохранительными в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и его ближайшего окружения, оформленных в так называемое “Одесское дело”, обрастает новыми подробностями. В частности, внимание редакции портала Голос привлекли уголовные дела возбужденные в отношении чиновников мэрии и должностных лиц строительной компании ООО “Магма груп КР”. Речь идет о растрате, а по факту разворовывании, бюджетных средств выделенных на строительство школы в Суворовском районе Одессы.

Об этом пишет портал Голос. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

В Украине есть печальные примеры, когда разворовывание бюджетных средств на строительстве школ и детских садов приводили к трагедиям. В 2018 году после капитального ремонта во время занятий обвалилась крыша спортивной арены школы №4 в городе Вишневое, Киевской области. В том же 2018 м году в Харьковской области ветер снес конструкцию недавно отремонтированной крыши с детского сада №2 в Люботине.

В сентябре 2017-го в одесском детском лагере “Виктория” вспыхнул пожар, унесший жизни троих детей, еще двое получили тяжелые травмы. Позже было выявлено множество нарушений при реконструкции деревянных корпусов — в частности, отсутствие пропитки огнезащитным составом. По делу о хищении бюджетных средств на скамью подсудимых отправили директора ООО «Стройсоцстандартрозвиток» Станислава Чернышева. Также временно был отстранен от исполнения обязанностей начальник Управления капитального строительства Одесского городского совета Панов Борис Николаевич из-за его прямой связи с трагедией. Ведь именно этот чиновник подписывал все документы на проведение тендеров и закупок.

ЧП “Монолит” - строительная фирма причастная к гибели детей в “Виктории”, невзирая на широкий общественный резонанс, получила от Бориса Панова 70 млн. грн. на реконструкцию одесской школы. Стоит отметить, что информацию в СМИ о своей причастности к трагедии в детском лагере “Виктория” Борис Панов старается всячески зачистить. Так в статье о коррупционных схемах внутри Управления капитального строительства при переходе на гиперссылку сайта издания Одесский Курьер, где ранее была размещена информация о связи Бориса Панова с гибелью детей, информация недоступна.

А вот копия веб-страницы, которую нам выдает Кэш Google.

Начальником Управления капитального строительства Борис Панов был назначен в 2014 м году новоизбранным городским головой Одессы Геннадием Трухановым. По информации источника ранее близкого к Панову в среде одесских строителей, с каждого государственного подряда Борис Панов требует «откат» в размере до 18% от общей стоимости заказа. Компании, которые соглашаются на подобные условия, вынуждены завышать стоимость строительства, вынуждены идти на нарушение технологических процессов, что тянет за собой тяжелые последствия и приводит к жертвам.

Редакция портала Голос предполагает, что родственные связи и “специфические” требования господина Панова определяют круг застройщиков, которые с 2014 года стабильно выигрывают большинство подрядов одесской мэрии. Так, в ходе ряда уголовных расследований, правоохранители пришли к выводу, что компании регулярно выигрывающие тендера Одесской мэрии “Добробуд-Град”, “Сеал Строй” и “Магма Груп КР” являются связанными между собой. Учредителем Одесского “Сеал Строй” выступает Виктория Напханюк, а директором Александр Напханюк. Согласно данным открытых источников, до начала 2015 года фирмой “Сеал Строй” владел и руководил Сергей Зглавуца. В одной квартире с Зглавуцой прописана Маргарита Богомякова, экс-учредитель ООО “Магма Груп КР”. Александр Напханюк раньше руководил ООО “Південь Ліс Буд”, в числе соучредителей которого жена адвоката Андрея Муки, друга Бориса Панова, а также теща Панова Галина Ткаченко. А Сергей Зглавуца сегодня занимает руководящую должность в ООО “Магма Груп КР”. Неудивительно, что при проведении обысков в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов подрядчиком одесской мэрии ЧП «Добробуд-Град» в подвале офиса фирмы были найдены печати других компаний регулярных победителей тендеров одесской мэрии, в том числе “Сеал Строй” и “Магма Груп КР”. Некоторые из них участвовали в тендерах Одесского горсовета и даже были друг - другу “соперниками”.

В 2017 м году ООО “Магма Груп КР” выиграла тендер на строительство новой 4-этажной школы общей площадью 17 тыс. кв. м. на 1000 мест на поселке Котовского с ценой 177,2 миллиона гривен. Строительные работы, начались в 2018 году, ввести объект в эксплуатацию изначально планировали в 2020 году. Правда, этого не произошло: с компанией два раза заключали дополнительные соглашения, согласно последнему дедлайн — конец 2021 года. При этом стоимость строительства школы подорожала на 100 миллионов — до 272,8 миллионов.

Невзирая на существенное увеличение стоимости у правоохранителей возникли вопросы к руководству “Магма Груп КР” и к одесским чиновникам касательно качества строительства. В рамках уголовного производства №22021160000000084 от 24.05.2021 было выявлено разворовывание бюджетных средств в сумме 17 млн. гривен, что подтверждается постановлениями суда и результатами экспертизы. Что интересно, следственными органами выборочно привлечены к ответственности только подчиненный Панова и представитель коммерческой структуры “Магма Груп КР”. Возникает вопрос, неужели у нас в стране “выборочное правосудие”, или сказывается влияние господина Панова на следствие. Особое беспокойство вызывает тот факт, что после фиксации экспертами и правоохранителями отсутствия выполненных работ, оформленных актами за подписью работников УКСа, строительство школы на Котовского было возобновлено. Получается, что строительство осуществлялось неизвестными лицами уже после подписания актов - приема передачи выполненных работ. С учетом факта, что Одесса отнесена к 7-балльной сейсмозоне, пребывание учеников внутри помещения построенного из материалов непонятного качества и неустановленными лицами может быть небезопасным.

Так в 2019 м году правоохранительные органы письменно обращались к мэру Одессы Геннадию Труханову и поставили его в известность, об отсутствии ведения строительных работ по школе на Котовского, но это не помешало чиновникам мэрии подписывать акты приема - передачи выполненных работ на миллионы бюджетных гривен.

Сколько еще нужно человеческих жертв. чтобы государство ужесточило контроль строительства за счёт налогоплательщиков школ, детских садов, поликлиник? И почему чиновники, причастные к трагедиям, остаются на своих теплых местах? Нами приведен всего лишь один из эпизодов деятельности Бориса Панова на посту главы УКСа, но имеющихся в наличии материалов хватит не на одну публикацию. Например, о правонарушениях при капитальном ремонте объекта по адресу Мечникова, 102.

Мы будем следить за ходом событий, пишет ГолосUA, и если власть сможет сделать правильные выводы в сложившейся ситуации. то удастся избежать многих трагедий не только в Одессе, но и по всей стране. Также редакция Голоса просит публикацию считать официальным обращением к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, первой леди Елене Зеленской, под патронатом которой находится реформирование украинских школ, Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, главе СБУ Ивану Баканову, главе CНБО Алексею Данилову, исполняющему обязанности Директора Государственного бюро расследований Алексею Сухачову, Директору Антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику взять на контроль строительство ООО “Магма Груп КР” школы в Суворовском районе города Одессы с целью недопущения злоупотреблений при строительстве и повтора трагедий с гибелью детей.